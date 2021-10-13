Уплата НДС в стране потребления товара: Петришенко и министр ЕЭК обсудили планы в сфере электронной торговли

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС планируют внести изменения в сфере электронной торговли, согласно которым НДС будет уплачиваться в стране потребления товара. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко и члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Руслана Бекетаева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы на заседании Совета ЕЭК 5 октября рассматривали вопрос взимания косвенных налогов при трансграничной электронной торговле товарами. Это актуальная тема. Мы урегулировали вопрос, который связан с взиманием НДС при осуществлении услуг, но электронную торговлю товарами в нашем интеграционном объединении мы тоже должны в полной мере урегулировать, чтобы не было никаких серых схем", - сказал Игорь Петришенко.

Руслан Бекетаев отметил, что ранее встретился с министром финансов, министром по налогам и сборам, руководителем таможенной службы Беларуси. "Мы также обсуждали вопросы, касающиеся налогообложения. Это очень важный аспект при взаимной торговле. Мы конструктивно поговорили, поняли позицию белорусской стороны. Она совпадает с теми принципами, которые мы продвигаем. Думаю, все это выльется в изменения в области электронной торговли товарами в ЕАЭС. Речь идет о том, что косвенные налоги (НДС) будут уплачиваться по месту потребления товара. Если, допустим, какая-то электронная площадка, зарегистрированная в любой из четырех стран, будет продавать продукцию гражданам Беларуси, то налоги должны уплачиваться в стране, в которой потребляется товар", - проинформировал он.

Игорь Петришенко также затронул вопрос увеличения расчетов при торговле товарами и услугами в национальных валютах. "Это важнейший элемент, над которым мы давно работаем в ЕАЭС. Создана экспертная группа высокого уровня, большое значение имеет ее динамичная и результативная работа. Мы страна транзитная и экспортно ориентированная, для нас очень важно, чтобы эти расчеты осуществлялись не через резервную систему (доллары США), а взаимным признанием национальных валют. Мы открыты и готовы более активно работать над этой темой", - подчеркнул вице-премьер.-0-

Фото Максима Гучека