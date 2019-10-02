Уплата ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС станет возможна за счет авансовых платежей

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уплата ввозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе станет возможна за счет авансовых платежей. Это предусмотрено протоколом о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, который был подписан 1 октября на заседании Высшего Евразийского совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В соответствии с принятыми изменениями установлена возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, - пояснили в ЕЭК. - Ранее было невозможно использовать для уплаты этих платежей денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа. После вступления в силу этих изменений в договор о союзе можно будет списывать все виды таможенных и иных платежей с авансовых платежей. Предполагается, что эти поправки позволят минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности и упростить администрирование ввозных таможенных пошлин и иных платежей".

Изменения вступят в силу после выполнения всеми странами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу, добавили в ЕЭК.-0-