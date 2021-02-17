Уполномоченные главы государства могут присутствовать на заседаниях органов управления 103 хозобществ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил перечень градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, на заседаниях органов управления которых могут присутствовать уполномоченные представители главы государства в областях и Минске. Это предусмотрено постановлением Совмина от 16 февраля 2021 года №90, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят во исполнение указа Президента от 26 ноября 2020 года №444, согласно которому уполномоченные получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, включенных в определенный правительством перечень, вносить предложения по рассматриваемым на таких заседаниях вопросам, давать оценку деятельности этих организаций на основе анализа эффективности их работы.

В перечень включены 103 хозобщества. В Брестской области в их число вошли СП ОАО "Брестгазоаппарат", ЗАО "Амкодор-Пинск", ОАО "Березастройматериалы", ОАО "Жабинковский сахарный завод". В Витебской области в перечне открытые акционерные общества "Верхнедвинский маслосырзавод", "Витебские ковры", "Витязь", "Нафтан". В Гомельской - открытые акционерные общества "Гомельский химический завод", "Гомельстекло", "Гомельтранснефть Дружба", "Гомсельмаш".

Среди хозобществ Гродненской области в списке Волковысское ОАО "Беллакт", а также открытые акционерные общества "Волковысский мясокомбинат", "Гродно Азот", "Лакокраска" (Лида), "Молочный Мир", "Мостовдрев". В Минской области в перечень вошли ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Беларуськалий". В Могилевской - открытые акционерные общества "Белорусский цементный завод", "Белшина", "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", "Бобруйский мясокомбинат", "Могилевский завод лифтового машиностроения". В Минске - ЗАО "Атлант", авиакомпания "Белавиа", ОАО "Керамин".

Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021 года.-0-