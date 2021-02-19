Уполномоченными органами ЕАЭС соблюдается порядок зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин - КГК

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегии высших органов финансового контроля (ВОФК) государств - членов Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году прошла совместная проверка соблюдения в 2019 году уполномоченными органами стран - членов ЕАЭС (министерствами финансов и казначействами) протокола о порядке зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Координатором выступал Комитет государственного контроля Беларуси.

Заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско отметил, что такие проверки проводятся ежегодно. "Уполномоченными органами порядок в целом соблюдается, - сказал он. - Также в последние годы наблюдается тенденция увеличения поступлений. Так в 2019 году в бюджеты государств - участников ЕАЭС поступило в эквиваленте $12,7 млрд ввозных таможенных пошлин, что примерно на 3% больше, чем в 2018-м. В бюджет Беларуси в 2019 году поступило порядка Br1,2 млрд, что составляет около 5% всех доходов республиканского бюджета".

В 2019 году распределение ввозных таможенных пошлин рассчитывалось для Беларуси по нормативу 4,56%. С 2020 года, по словам Дмитрия Баско, для страны этот норматив увеличен до 4,86%.

Проверка показала и некоторые недостатки: в Казахстане и Кыргызстане имели место нарушения в части отдельных факторов нераспределения и неперечисления ввозных таможенных пошлин. Дмитрий Баско добавил, что проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. "Со стороны Кыргызской Республики сейчас все вопросы сняты", - заключил он.-0-