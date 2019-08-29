29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень газификации в Беларуси достиг 97%, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич во время пресс-тура Минэнерго ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время общий уровень газификации природным сжиженным газом в республике составляет порядка 97%, общая протяженность газотранспортной системы - около 62 тыс. км. Все районные центры и города обеспечены централизованным снабжением природным газом. Потребителями являются 3,7 млн бытовых абонентов и примерно 15 тыс. организаций реального сектора экономики", - отметил Виктор Каранкевич.

Важную роль для экономики играет и торфяная сфера, которая в 2018 году отметила свое 100-летие. Ежегодно организации торфяной промышленности, входящие в систему Минэнерго, добывают около 2,5 млн т торфа, из которого производится продукция как топливного назначения, так и для нужд сельского хозяйства. Порядка 1 млн т топливного торфа используется внутри страны, это позволяет заместить около 450 млн куб.м природного газа на сумму около $65 млн. Увеличиваются и объемы экспорта торфяной продукции, в I полугодии на нем заработали около $6 млн.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что и в газовой, и в торфяной отрасли постоянно проводится работа по модернизации производства и внедрению новых современных технологий.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. Сегодня объединение "Белтопгаз" представлено 34 организациями с общей численностью более 27 тыс. человек - это 7 газоснабжающих организаций, 14 предприятий торфяной промышленности, а также строительные и промышленные организации, проектный институт, специализированное учебное учреждение повышения квалификации и переподготовки кадров, работа которых также связана с функционированием и развитием газовой и торфяной отраслей.-0-