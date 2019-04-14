Уровень Консультативного совета по иностранным инвестициям планируется повысить

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ) планируется повысить. Об этом в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ рассказала заместитель министра экономики Елена Перминова, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, сейчас в Минэкономики обсуждают пересмотр структуры и подходов работы КСИИ. "Дано согласие главы государства на разработку вопроса поднятия уровня Консультативного совета по иностранным инвестициям на уровень главы государства, чтобы национальные, иностранные инвесторы, потенциальные инвесторы, которые еще не работают на территории Беларуси, могли на площадке с участием главы государства обсуждать инвестиционные вопросы", - проинформировала замминистра.

При этом Елена Перминова заметила, что поскольку Национальное агентство инвестиций и приватизации является секретариатом КСИИ, соответственно, будет требоваться доработка также положения о взаимодействии и указа №273 об агентстве - комплексная работа ведется по ряду документов. Кроме того, ведомство сейчас вносит изменения и дополнения в закон об инвестициях, документ по упрощению механизма инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, а также дорабатывает Стратегию привлечения иностранных инвестиций до 2035 года.

Говоря о том, удается ли вовлечь местные органы госуправления в процесс привлечения прямых иностранных инвестиций, заместитель министра отметила, что знает немало примеров бюрократических проволочек, нежелания приступать к работе без поручения, ожиданий, что эту работу выполнит кто-то другой. "Мы пытаемся переломить ситуацию, работать, разъяснять. Но много зависит от конкретной личности и субъективного подхода", - добавила она.

Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ) создан в 2001 году в целях повышения эффективности работы по привлечению иностранных инвестиций и совершенствования условий инвестиционной деятельности в Беларуси.-0-