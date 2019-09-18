Уровень товарооборота Беларуси и Индии убедительный, но не отражает весь потенциал - Улахович

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний уровень товарооборота между Беларусью и Индией довольно убедительный, но все же не отражает имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на индийско-белорусском деловом и технологическом форуме, который проходит сегодня в Минске во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Индия для Беларуси является стратегическим партнером, у нас многолетний позитивный опыт сотрудничества. Наш товарооборот на фоне других стран выглядит достаточно убедительным, у Беларуси хороший экспортный портфель, но он, конечно, не отражает тот потенциал, которым обладает наше сотрудничество, - считает руководитель БелТПП. - У нас работают все инструменты его развития (межправкомиссия, рабочие группы по промышленности, фармацевтике, науке, наш деловой совет), осталось только переложить этот потенциал на конкретные проекты, на наше деловое сотрудничество".

По словам Владимира Улаховича, у Беларуси есть хороший задел на будущее в машиностроительном секторе: БелАЗ в течение года выиграл ряд крупных тендеров, общий объем поставок индийским партнерам по ним составит почти 200 самосвалов, "Белкоммунмаш" подписал соглашение на поставки электробусов на $60 млн. Есть и очень интересный опыт сотрудничества между странами в области фармацевтики. "Это все является хорошим примером для развития сотрудничества для наших бизнесменов, предприятий самых разных форм собственности", - уверен руководитель БелТПП.

Руководитель индийской бизнес-делегации, директор Bajaj Industries Панкадж Баджадж уточнил, что товарооборот между двумя странами составляет $473 млн по итогам 2018 года. В частности, Беларусь поставляет Индии оборудование, удобрения, автотехнику, пластик. "В будущем есть вероятность того, что будет подписан договор между Индией и Евразийским экономическим союзом, и мы увеличим эти цифры", - отметил он.

Панкадж Баджадж

По словам Панкаджа Баджаджа, Конфедерация индийской промышленности, которая работает в тесной связи с индийским правительством и занимается продвижением деловой активности, определила ряд ключевых направлений в развитии отношений Беларуси и Индии. Это, в частности, производство бумаги, сельскохозяйственное производство, машиностроение, возобновляемые источники энергии. Есть возможности сотрудничества в области информационных технологий, финансов и туризма.-0-

Фото Максима Гучека