Урожай бахчевых культур в Беларуси ожидается на уровне 700 т

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай бахчевых культур, в том числе арбузов, в Беларуси ожидается на уровне около 700 т, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства - начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году бахчевые культуры размещены на площади более 50 га, планируется получить около 700 т. Основное выращивание арбузов сосредоточено в Дрогичинском, Мостовском, Гомельском районах. Отпускная цена производителей на арбузы составляет от 30 коп. до Br1", - сказала Татьяна Карбанович.
Орехоплодные культуры также достаточно интенсивно развивают в Беларуси. Фундук занимает площадь 109,5 га. Большая часть плантаций расположена в Молодечненском районе (60 га). Плантации грецкого ореха составляют 26 га, сосредоточены в основном в Брестской области.
Специалист рассказала, что 27 августа на базе крестьянско-фермерского хозяйства "Бахча Гринько" в Гомельском районе состоится республиканский семинар "Развитие бахчеводства в Беларуси", на котором будет представлено 25-30 сортов и гибридов арбуза, дыни. А 11 сентября в Гомеле пройдет республиканский фестиваль арбуза.-0-
"В этом году бахчевые культуры размещены на площади более 50 га, планируется получить около 700 т. Основное выращивание арбузов сосредоточено в Дрогичинском, Мостовском, Гомельском районах. Отпускная цена производителей на арбузы составляет от 30 коп. до Br1", - сказала Татьяна Карбанович.
Орехоплодные культуры также достаточно интенсивно развивают в Беларуси. Фундук занимает площадь 109,5 га. Большая часть плантаций расположена в Молодечненском районе (60 га). Плантации грецкого ореха составляют 26 га, сосредоточены в основном в Брестской области.
Специалист рассказала, что 27 августа на базе крестьянско-фермерского хозяйства "Бахча Гринько" в Гомельском районе состоится республиканский семинар "Развитие бахчеводства в Беларуси", на котором будет представлено 25-30 сортов и гибридов арбуза, дыни. А 11 сентября в Гомеле пройдет республиканский фестиваль арбуза.-0-