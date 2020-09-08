Урожай бахчевых культур в Беларуси ожидается на уровне около 800 т

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай бахчевых культур, в том числе арбузов, в Беларуси ожидается на уровне около 800 т, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси практикуется выращивание бахчевых культур. В этом году занято 50 га, планируется произвести около 800 т. Основное выращивание арбузов сосредоточено в Брестской области. Это ОАО "ТК "Берестье" Брестского района и ОАО "Радостовский" Дрогичинского", - сказала Татьяна Карбанович.

Кроме того, арбузы выращиваются в РУП "Гомельская ОСХОС НАН Беларуси", фермерских хозяйствах в Гродненской и Минской областях. Арбузы впервые стали выращивать в СПК "Рассвет" им. К.П.Орловского Кировского района и КСУП "Доброволец" Кличевского района Могилевской области.

В Беларуси в настоящее время идет уборка арбузов. По состоянию на 3 сентября было собрано 98 т, из них 40 т в Гомельской, 58 т в Могилевской области.-0-