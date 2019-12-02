Урожай льнотресты в Беларуси на 14% выше прошлогоднего - Минсельхозпрод

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай льнотресты в Беларуси на 14% выше прошлогоднего, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Лен-долгунец в текущем году возделывался в 46 районах Беларуси. По оперативной информации, заготовлено 154,5 тыс. т льнотресты, что на 19 тыс. т (или на 14%) выше уровня прошлого года. Урожайность составила 31,7 ц с 1 га (плюс 1,9 ц к показателям 2018 года), - рассказали в пресс-службе. - Первичная переработка льна проводится на 22 льнозаводах и двух производственных участках. За 10 месяцев текущего года выработка льняного волокна составила 26,9 тыс. т, что на 684 т больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выход общего волокна увеличился на 1,5 процентного пункта и составил 27,6%".

На базе ООО "Кореличи-Лен" состоялось выездное совещания по вопросам повышения эффективности льняной отрасли Беларуси под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько. Рассматривались вопросы настройки и регулировки технологического оборудования первичной переработки льна, соблюдения нормативов по выходу льняного волокна, выполнения

в текущем году госзаказа по поставкам предприятиям концерна "Беллегпром", а также проведения комплекса осенних полевых работ под урожай льна-долгунца 2020 года. Кроме того, обсуждалось использование на льнозаводах льняной костры как основного отхода первичной переработки льна.

Облсельхозпродам поручено рассмотреть проблемные вопросы отрасли на областных коллегиях, а также дополнительно проработать вопрос внедрения производства продукции углубленной переработки льна на льнозаводах. Для обеспечения надлежащей работы технологического оборудования, достижения нормативов по выходу льноволокна планируется организовать учебу инженерных работников, контрольных мастеров и лаборантов льнозаводов на базе научных институтов и учреждений образования.-0-