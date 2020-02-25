Урожай плодов и ягод в Беларуси в 2019 году составил почти 160 тыс. т

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 160 тыс. т плодов и ягод произведено в Беларуси в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В Беларуси целенаправленно наращиваются объемы производства плодово-ягодной продукции, улучшается ее качество и расширяется ассортимент. В первую очередь это осуществляется путем посадки молодых садов. Благодаря началу их плодоношения производство плодов и ягод ежегодно наращивается. В 2019 году произведено 157,3 тыс. т плодов и ягод - в 2,4 раза больше, чем в 2010 году, и в 4,2 раза больше, чем в 2005-м", - рассказали в пресс-службе.

Значительно увеличилось производство плодов и ягод в крестьянских (фермерских) хозяйствах страны - в 13 раз в сравнении с 2010 годом. Наиболее эффективно это направление развивается в Брестской, Гродненской и Минской областях, где производится порядка 80% плодово-ягодной продукции от общего объема по Беларуси.

Ежегодно в стране сады закладываются на площади не менее 500 га. Это предусмотрено Государственной программой развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. Такая работа частично финансируется за счет средств республиканского бюджета. В 2016-2019 годах в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах было посажено около 3,3 тыс. га садов.-0-