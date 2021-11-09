9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай зерна в Беларуси в этом году составит более 9 млн т. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на полях международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получим зерновых колосовых, кукурузы и рапса в целом более 9 млн т. Уже обеспечен госзаказ на уровне 1 млн т. То есть продовольственным зерном страна обеспечена под полную потребность. Животноводство также будет полностью обеспечено травянистыми кормами и фуражным зерном для выполнения задач, которые стоят на 2022 год по росту производства молока, говядины, свинины, мяса птицы", - сказал Иван Крупко.

Министр также затронул тему экспорта белорусского продовольствия. По его словам, стоит задача к 2025 году выйти на цифру в $7 млрд. "В этом году доля российского рынка - более 70%. Он остается более премиальным как рынок стратегического партнера, но его удельный вес в наших поставках постепенно уменьшается. Идет диверсификация нашего экспорта продовольствия. Растут поставки в страны СНГ, ЕС, Африки, а также в Китай. То есть мы наблюдаем подъем по всем рынкам", - обратил внимание он.-0-