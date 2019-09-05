Урожайность картофеля в Беларуси выше прошлогодней на 43 ц/га

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожайность картофеля в Беларуси в этом году выше прошлогодней на 43 ц/га, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас в Беларуси проводится уборка картофеля, овощей, плодов и ягод. По состоянию на 5 сентября в сельскохозяйственных организациях убрано 2,4 тыс. га картофеля - это более 8% уборочной площади. Накопано около 88 тыс. т картофеля при средней урожайности 365 ц/га, которая выше прошлогодней на аналогичную дату на 43 ц/га", - сказала Татьяна Карбанович.

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