Урожайность зерновых и льнотресты в Беларуси выше прошлогодней - Минсельхозпрод

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожайность зерновых культур и льнотресты в Беларуси выше прошлогодней, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Иван Каскевич.

"Хлебная страда этого года подходит к концу. Брестская и Гродненская области завершают уборку зерновых - там убрано более 99% и свыше 97% соответственно. На этой неделе завершат уборку и в Минской, Гомельской, Могилевской областях. В Витебской области ситуация сложнее, и там потребуется чуть больше времени - примерно 10 дней. Средняя урожайность зерновых в этом году выше, чем в прошлом - 31,6 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м было 26,5 ц/га). Технологичный подход дает серьезные результаты. В этом году была сильная жара, а затем дожди, но при этом урожайность в Брестской области достигла 35,5 ц/га, в Гродненской - 36,9 ц/га. Урожайность зерновых выше прошлогодней во всех регионах, кроме Могилевской области, но и там уже практически вышли на показатели 2018 года, несмотря на определенные потери по озимым. Хорошо идет поставка по госзаказу - уже практически 85%. Этот год значительно лучше предыдущего по обеспечению и хлебом, и зерновыми кормами. Будут сформированы те резервы, о которых говорил глава государства", - сказал Иван Каскевич.

По состоянию на 19 августа в Беларуси уже намолотили более 6 млн т зерна. Зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы) убраны более чем с 1,9 млн га, что составляет 89,2% от запланированного. Самый большой намолот в Минской области - 1 588,1 т зерна. В Брестской области намолочено почти 1,2 млн т зерна, Гродненской - более 1,16 млн т, Гомельской - 626,2 тыс. т, Могилевской - 684,2 тыс. т, Витебской - 760,9 тыс. т. "Кроме того, мы очень оптимистично настроены по зерну кукурузы. Это был кукурузный год - теплый и дождливый", - добавил начальник главного управления.

Лен вытереблен на 44,2 тыс. га (90,9% от плана), проведено оборачивание лент льна на 41,1% уборочной площади. Льнотресту подняли на 21,3% площадей, заготовлено 29,6 тыс. т. "Урожайность льнотресты в этом году 33,5 ц/га (в прошлом на аналогичную дату - 24,8 ц/га). Есть хозяйства, например Пружанский льнозавод, где урожайность выше 40 ц/га. И номер, конечно, выше. Сейчас идеальная погода для уборки льна, и заготовка идет активно. Льнотресту уже начали перерабатывать, и пошло первое волокно с этого урожая", - рассказал Иван Каскевич.

Также на данный момент заготовлено 3283,2 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. На одну условную голову скота заложено 10,5 ц кормовых единиц. "В этом году было много влаги, и ситуация по кормам значительно лучше, чем в прошлом. Дополнительно строились сенажные траншеи. Много посеяно пожнивных и поукосных культур", - отметил начальник главного управления.-0-