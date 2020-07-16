16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожайность зерновых, картофеля, свеклы и льна в Беларуси значительно выросла за последние 15-20 лет, сообщил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Петр Казакевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"За последние 15-20 лет мы существенно увеличили урожайность сельскохозяйственных культур: зерновых и зернобобовых - с 28 до 35 ц/га, картофеля - с 150 до 250 ц/га, свеклы - с 220 до 460 ц/га, льноволокна - с 6 до практически 10 ц/га. Эти результаты достигнуты во многом за счет работы аграрной науки. Научное обеспечение необходимо для развития сельскохозяйственной отрасли", - сказал Петр Казакевич.

Белорусские сорта занимают в хозяйствах порядка 70-75%. "По отдельным культурам этот показатель гораздо выше. Например, мы выходим практически на 100-процентное применение отечественных сортов при посеве рапса", - отметил заместитель председателя Президиума НАН. Особое внимание уделяется и технологиям. Только за последние четыре года более 30 нормативных документов по технологиям возделывания сельскохозяйственных культур были переданы в Минсельхозпрод, облисполкомы и райисполкомы. В текущем году ученые издали книгу "Научные системы ведения сельского хозяйства Республики Беларусь", в которой обобщены последние достижения науки и по сортам, и по технологиям, и по вопросам механизации.

Директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа отметил, что в Беларуси последние 10 лет количество применяемых удобрений было близким к оптимальным значениям. Благодаря этому повысилась не только урожайность сельхозкультур, но и плодородие почв. Такие положительные изменения - важный индикатор эффективности ведения сельского хозяйства, отметил он. "В Беларуси проводится постоянный мониторинг плодородия почв: крупномасштабное агрохимическое картирование по всем показателям и почвенное обследование. Институт уже много лет занимается научно-методическим руководством в этой области. Получаемые данные представляются в руководящие органы. Важное значение имеет оценка пригодности почв для возделывания тех или иных культур. Сегодня эта работа автоматизирована, решается в виде компьютерной задачи", - рассказал ученый.

Ежегодно для всех хозяйств страны разрабатываются планы применения удобрений с учетом плодородия почв и уровня планируемой урожайности. Аграрии также получают рекомендации ученых по вопросам проведения сельхозработ, в том числе с учетом изменения климата. "Кроме того, мы активно занимаемся разработкой новых форм удобрений. В первую очередь это комплексные минеральные гранулированные удобрения, которые имеют в своем составе азот, фосфор, калий, необходимые микроэлементы. Они производятся в нашей стране и используются в сельском хозяйстве", - добавил Виталий Лапа.

"По итогам 2019 года от научных разработок, реализуемых в нашем сельскохозяйственном производстве, получено продукции примерно на Br125 млн. Для сравнения: на проекты, реализуемые аграрной наукой, в последние годы направляется Br5-6 млн. Вот каков коэффициент полезности нашей науки", - резюмировал Петр Казакевич.-0-

Все материалы круглого стола здесь