Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн - Бельский

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн, заявил БЕЛТА помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

"Потери от протестных акций - это не те Br500 тыс., которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", - сказал Валерий Бельский.

"Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий. Лучших, которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом. Например, на БМЗ за июль средняя заработная плата составила Br1643, на МЗКТ - Br1640, в производственном секторе "Беларуськалия" - Br3458", - привел данные помощник главы государства.

Он обратил внимание, что большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период. "Амкодор", например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза. И ставит задачу дать до конца года 200%", - отметил Валерий Бельский.

По его данным, на предприятии "Савушкин продукт" несколько сотрудников попытались собраться на митинг, но когда кадровая служба заявила, что на рассмотрении есть 200 резюме желающих трудоустроиться, митинг не был организован.

У шахтеров тяжелейший труд, но и оплата, государственные гарантии беспрецедентные. Это сокращенная 35-часовая рабочая неделя с шестичасовым рабочим днем. Помимо основного отпуска в 24 дня предоставляется дополнительный - 42 дня. Законодательно закреплено право на досрочную пенсию после 20 лет работы. Частично покрываются затраты на питание, предприятие из своих средств уплачивает взносы на формирование дополнительной пенсии. "Участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи - от производства. Нет производства - нет продаж - нет средств - нет социальных гарантий", - добавил он.

"У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - резюмировал Валерий Бельский.

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