Ускорение годовой инфляции в декабре связано с подорожанием импортируемых овощей - МАРТ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ускорение годовой инфляции в декабре связано с подорожанием импортируемых овощей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Прирост потребительских цен в 2020 году составил 7,4%, в декабре - 1,2%. "По итогам года инфляция превысила целевой параметр во многом за счет роста цен, наиболее подверженных влиянию ослабления белорусского рубля, а также подорожания отдельных продовольственных импортируемых товаров. Сдерживание роста регулируемых цен (тарифов) и цен на социально значимые товары позволило удержать их ниже уровня инфляции: в 2020 году прирост составил 6,7% и 6% соответственно. Ускорение годовой инфляции в декабре на 0,8 процентного пункта обусловлено прежде всего подорожанием импортируемых овощей. Кроме того, сохранился рост цен на товары, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (растительное масло, крупы, рыба)", - рассказали в пресс-службе.

Одновременно отмечается замедление роста цен на автомобильное топливо (по оценке, с 6,8% в годовом выражении в ноябре до 3,7% в декабре), животное масло (с 4,5% до 1,4%), пшеничную муку (с 1,6% до 1,1%), одежду (с 4,2% до 3,6%). Соль за год подешевела на 9,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем в декабре отмечается рост цен на товары сегмента плодовоовощной продукции (во многом за счет сезонного фактора), в частности на овощи (на 28,2%), а также фрукты (на 5,5%), цены на которые выросли на мировых рынках, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий (например, бананы). В группе продовольственных товаров подорожали мясо и мясопродукты (на 0,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,6%), кондитерские изделия (на 1%), масла и жиры (на 2,6%), куриные яйца (на 6,4%).

"В группе непродовольственных товаров фиксируется разнонаправленная динамика свободных цен: с одной стороны, из-за предновогодних акций и распродаж цены на отдельные товары снижаются (одежда и обувь за месяц подешевели на 0,5% и 1,3% соответственно), с другой - отмечается рост цен на отдельные импортируемые товары (телевизоры, автомобили)", - отметили в МАРТ.

В сфере регулируемого ценообразования прирост цен и тарифов за 2020 год составил 6,7%. В декабре по отношению к предыдущему месяцу планово повышены регулируемые тарифы на городские пассажирские перевозки, услуги пассажирского железнодорожного транспорта регионального сообщения экономкласса, а также связи.-0-