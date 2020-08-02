Условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели - Белгидромет

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия для уборки зерновых улучшатся в начале следующей недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На текущей неделе агрометеорологические условия для уборки зерновых колосовых культур складывались в основном удовлетворительно. Обмолот зерна проводился по мере просыхания стеблестоя. В начале следующей недели условия должны еще улучшиться", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, на большей части территории страны зерновые культуры достигли полной спелости, в Витебской и Могилевской областях отмечается в основном восковая спелость зерна. У яровой пшеницы началось созревание, на северо-востоке страны продолжается налив зерна. Влажность зерна уменьшилась, но остается в основном повышенной. По сведениям ряда метеостанций южной части страны, влажность убираемого зерна близка к кондиционной.

Одновременно с уборкой зерновых культур проводится теребление льна, заготовка кормов.-0-