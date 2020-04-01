Условия договоров госзакупки лекарств и медизделий можно изменить до 1 июля - МАРТ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение условий договоров государственной закупки (а именно цен) по определенным категориям товаров, приобретаемых и используемых при выполнении работ, оказании услуг, возможно до 1 июля 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №186 от 31 марта 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Это будет возможно в том случае, если изменение стоимости лекарственных средств, лечебного питания, медицинских изделий и запасных частей к ним, продуктов питания, а также сырья, материалов, комплектующих, используемых при производстве указанных товаров, невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки", - пояснили в МАРТ. Размер такого изменения должен быть подтвержден соответствующим расчетом поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно постановлению, в ходе исполнения договора госзакупки допускается изменение срока исполнения обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

Постановление принято в целях избежания приведения деятельности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к убыткам, а также невозможности исполнения обязательств по договору госзакупки на ранее предложенных условиях.-0-