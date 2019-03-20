Условия кредитования покупки автомобилей завода "БЕЛДЖИ" с 1 апреля изменятся

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БПС-Сбербанк" с 1 апреля изменит условия кредитования покупки автомобилей Geely производства завода "БЕЛДЖИ". Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО "БПС-Сбербанк" Игорь Меркулов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принятые недавно изменения вступят в силу с 1 апреля. По бюджетным автомобилям ставка по кредиту останется прежней - 1,9% годовых на существующих условиях. По автомобилям более высокого сегмента, премиум-класса, вводим ставку 3,9% годовых", - сказал Игорь Меркулов.

Он также напомнил, что банки могут выдать кредит физическому лицу в случае, если не более 40% его дохода идет на погашение кредита. "Пошли навстречу потребителям и приняли решение о 40% совокупного дохода семьи, который учитывается при выдаче кредита для покупки автомобиля", - добавил председатель правления банка.

Как сообщалось, условия кредитования покупки автомобилей Geely со ставкой 1,9% годовых следующие: кредит выдается на семь лет, при внесении предоплаты в размере 25% стоимости автомобиля на протяжении трех лет будет действовать льготный период с 1,9% годовых в белорусских рублях, в оставшиеся четыре года предусмотрена ставка рефинансирования Нацбанка. Если предоплата составляет 10%, льготный период кредитования действует два года.

/Будет дополнено/.-0-