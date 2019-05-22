Условия программы с ЕФСР полностью выполнены - Минфин Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) полностью выполнены, заявил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович во время заседания Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас есть все основания рассчитывать на получение седьмого транша кредита ЕФСР, так как условия программы с ЕФСР полностью выполнены", - сказал Максим Ермолович.
По его словам, проведена достаточно глубокая работа по структурным преобразованиям в экономике. Для исполнения бюджета рисков не просматривается, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция находится в параметрах прогноза. "Все эти показатели свидетельствуют о том, что меры, которые закладывались в программу действий правительства, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект, программа выполнена успешно", - считает министр.
Он сказал, что в бюджете Беларуси в нынешнем году запланировано привлечение последнего, седьмого транша в размере $200 млн по программе с ЕФСР и средств в размере $600 млн от правительства РФ. Однако Минфин параллельно проводит работу и по другим источникам привлечения средств. Речь идет о внутреннем рынке, есть определенные наработки по привлечению средств на китайском рынке. "Мы подписали базовое соглашение с Банком развития Китая. Сейчас пытаемся выйти на кредитно-инвестиционное сотрудничество, включая более широкое кредитное сотрудничество, в том числе привлечение несвязанных финансовых ресурсов от Банка развития Китая", - добавил он.
Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.315 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0759 BYN
|2.074 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2154 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN