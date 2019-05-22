Условия программы с ЕФСР полностью выполнены - Минфин Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) полностью выполнены, заявил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович во время заседания Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть все основания рассчитывать на получение седьмого транша кредита ЕФСР, так как условия программы с ЕФСР полностью выполнены", - сказал Максим Ермолович.

По его словам, проведена достаточно глубокая работа по структурным преобразованиям в экономике. Для исполнения бюджета рисков не просматривается, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, инфляция находится в параметрах прогноза. "Все эти показатели свидетельствуют о том, что меры, которые закладывались в программу действий правительства, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект, программа выполнена успешно", - считает министр.

Он сказал, что в бюджете Беларуси в нынешнем году запланировано привлечение последнего, седьмого транша в размере $200 млн по программе с ЕФСР и средств в размере $600 млн от правительства РФ. Однако Минфин параллельно проводит работу и по другим источникам привлечения средств. Речь идет о внутреннем рынке, есть определенные наработки по привлечению средств на китайском рынке. "Мы подписали базовое соглашение с Банком развития Китая. Сейчас пытаемся выйти на кредитно-инвестиционное сотрудничество, включая более широкое кредитное сотрудничество, в том числе привлечение несвязанных финансовых ресурсов от Банка развития Китая", - добавил он.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-