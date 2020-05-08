8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия ведения сельского хозяйства в Беларуси могут существенно измениться к середине века. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Екатерина Истомина, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению специалистов, изменение климата в Беларуси длится уже 30 лет и будет продолжаться в ближайшем будущем. В результате в Беларуси появилась четвертая агроклиматическая зона. В нее входит южная часть Брестской и Гомельской областей. Новая область характеризуется самой короткой и теплой в пределах Беларуси зимой и наиболее продолжительным вегетационным периодом. "Если рассматривать возможные сдвиги зон к середине века, есть несколько сценариев. Согласно умеренному и достаточно вероятному сценарию, ожидается существенное изменение агроклиматических характеристик. Продолжительность периода активной вегетации растений увеличится примерно на три недели. Сумма активных температур в северной части страны достигнет значений, которые сейчас характерны для юга", - рассказала Екатерина Истомина.

Таким образом, агроклиматические условия, которые сейчас наблюдаются на юге Брестской и Гомельской областей, к середине века будут характерны для Витебской. А на большей части территории страны агроклиматические параметры окажутся близкими к современным условиям центра Украины, Среднего и Нижнего Поволжья.

В связи с изменением климата в стране изменился перечень возделываемых сельхозкультур. "К сожалению, ухудшились условия для произрастания таких характерных для нашей страны культур, как лен и картофель. С другой стороны, стало возможным выращивать ранние сорта картофеля. Заметно увеличились посевные площади кукурузы на зерно, рапса. Стали выращивать виноград, бахчевые", - отметила представитель Белгидромета.-0-