Услуги электросвязи в Беларуси оказывают 188 операторов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 апреля 2021 года услуги электросвязи на территории Беларуси оказывают 188 операторов электросвязи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

В результате строительства и модернизации сетей электросвязи количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет составило 3,257 млн, абонентов IP-телевидения - 2,335 млн, абонентов, подключенных к мультисервисной IMS-платформе, - 3,645 млн. Число абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 20 тыс. - до 2, 76 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет возросла на 143 Гбит/с и составила 1943 Гбит/с. Число абонентов сотовой подвижной электросвязи также неуклонно растет и на 1 апреля насчитывало 11,67 млн.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории страны, а третьего поколения (3G) - на 98,4%.

Охват населения и территории страны услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился и на 1 апреля составил 92% и 42,8% соответственно.-0-