Успех белорусского предприятия: вся представленная на конкурс продукция МЗВВ отмечена наградами "Продэкспо-2021"

В Москве в ЦВК "Экспоцентр" завершилась Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2021". Для ЗАО "Минский завод виноградных вин" участие в крупнейшем продовольственном форуме региона Восточной Европы стало очень успешным – вся представленная на конкурс продукция удостоена престижных наград.
Уже в 23-й раз на "Продэкспо" проводился дегустационный конкурс продукции алкогольной отрасли. Бренды винодельческой продукции и крепкого алкоголя, представленные Минским заводом виноградных вин, с честью выдержали высокую конкуренцию и получили заслуженное признание жюри, которое выбирало лучших из лучших методом слепой дегустации.
По итогам конкурса золотых медалей удостоены бренды "Советское шампанское Premium брют", "Империал розе", "Акавита", "Спотыкач. Кукушечка" и "Хмельная вишня". Серебряными медалями отмечены "Советское Шампанское "Амбассадор" брют", Herbata strong и новинка предприятия Starka.Black. Еще пять видов продукции награждены дипломами дегустационного конкурса.
Как рассказал генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий, конкуренция среди участников была сильнейшей. В этом году на "Продэкспо" собралось более 1500 компаний из 44 стран мира, и выставка, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, получилась интересной и представительной. Тем не менее жюри отметило качество минских брендов. "Победа в конкурсе "Продэкспо-2021" для нашего предприятия – событие приятное, но неожиданным его не назовешь. Продукция Минского завода виноградных вин ежегодно удостаивается высокой оценки жюри престижных мировых дегустационных конкурсов – в США, Бельгии, Великобритании, России. Это демонстрирует высокий потенциал отечественной продукции, расширяет возможность присутствия на внешних рынках и дает стимул к дальнейшему развитию компании", – отметил Иван Троцкий.
Замещение импортной продукции и расширение экспортных поставок – такие задачи изначально ставились перед предприятием, созданным в 2000 году и ставшим одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в Беларуси. География экспортных поставок увеличивается ежегодно, и сегодня бренды Минского завода виноградных вин представлены более чем в 30 странах мира.
Как отмечает Иван Троцкий, помимо традиционных рынков Российской Федерации, Казахстана, стран Балтии, Украины, Грузии и Азербайджана, растет интерес к белорусской продукции и в других регионах. В частности, Минский завод виноградных вин поставляет свои напитки в Германию, Францию, Израиль, Венесуэлу, Чили, Парагвай, Турцию, Ливан, Иорданию, Нигерию, Канаду, США, Вьетнам, Китай и Новую Зеландию. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 9,1 млн долл. США, или 113,8% к 2019 году. "На собственном опыте мы убедились, что качественная продукция всегда будет пользоваться спросом даже на самых развитых рынках. Наше производство сертифицировано по самым строгим мировым стандартам, и это позволяет нам поставлять свои бренды в крупнейшие мировые торговые сети. Мы работаем для покупателей, следим за рынком, внедряем актуальные тренды, и потребители в разных странах мира это хорошо чувствуют. И активная выставочная деятельность помогает успешно продвигать нашу продукцию в различных регионах", – подчеркнул Иван Троцкий.
ЗАО "Минский завод виноградных вин", УНП 190130976