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30 апреля 2021, 09:00

Успех белорусского предприятия: вся представленная на конкурс продукция МЗВВ отмечена наградами "Продэкспо-2021"

В Москве в ЦВК "Экспоцентр" завершилась Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2021". Для ЗАО "Минский завод виноградных вин" участие в крупнейшем продовольственном форуме региона Восточной Европы стало очень успешным – вся представленная на конкурс продукция удостоена престижных наград.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" на выставке "Продэкспо-2021"
ЗАО "Минский завод виноградных вин" на выставке "Продэкспо-2021"

Уже в 23-й раз на "Продэкспо" проводился дегустационный конкурс продукции алкогольной отрасли. Бренды винодельческой продукции и крепкого алкоголя, представленные Минским заводом виноградных вин, с честью выдержали высокую конкуренцию и получили заслуженное признание жюри, которое выбирало лучших из лучших методом слепой дегустации.

Вся представленная на конкурс продукция удостоена престижных наград
Вся представленная на конкурс продукция удостоена престижных наград

По итогам конкурса золотых медалей удостоены бренды "Советское шампанское Premium брют", "Империал розе", "Акавита", "Спотыкач. Кукушечка" и "Хмельная вишня". Серебряными медалями отмечены "Советское Шампанское "Амбассадор" брют", Herbata strong и новинка предприятия Starka.Black. Еще пять видов продукции награждены дипломами дегустационного конкурса.

Как рассказал генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий, конкуренция среди участников была сильнейшей. В этом году на "Продэкспо" собралось более 1500 компаний из 44 стран мира, и выставка, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, получилась интересной и представительной. Тем не менее жюри отметило качество минских брендов. "Победа в конкурсе "Продэкспо-2021" для нашего предприятия – событие приятное, но неожиданным его не назовешь. Продукция Минского завода виноградных вин ежегодно удостаивается высокой оценки жюри престижных мировых дегустационных конкурсов – в США, Бельгии, Великобритании, России. Это демонстрирует высокий потенциал отечественной продукции, расширяет возможность присутствия на внешних рынках и дает стимул к дальнейшему развитию компании", – отметил Иван Троцкий.

Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин
Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин

Замещение импортной продукции и расширение экспортных поставок – такие задачи изначально ставились перед предприятием, созданным в 2000 году и ставшим одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в Беларуси. География экспортных поставок увеличивается ежегодно, и сегодня бренды Минского завода виноградных вин представлены более чем в 30 странах мира.

Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высокое качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели
Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высокое качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели

Как отмечает Иван Троцкий, помимо традиционных рынков Российской Федерации, Казахстана, стран Балтии, Украины, Грузии и Азербайджана, растет интерес к белорусской продукции и в других регионах. В частности, Минский завод виноградных вин поставляет свои напитки в Германию, Францию, Израиль, Венесуэлу, Чили, Парагвай, Турцию, Ливан, Иорданию, Нигерию, Канаду, США, Вьетнам, Китай и Новую Зеландию. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 9,1 млн долл. США, или 113,8% к 2019 году. "На собственном опыте мы убедились, что качественная продукция всегда будет пользоваться спросом даже на самых развитых рынках. Наше производство сертифицировано по самым строгим мировым стандартам, и это позволяет нам поставлять свои бренды в крупнейшие мировые торговые сети. Мы работаем для покупателей, следим за рынком, внедряем актуальные тренды, и потребители в разных странах мира это хорошо чувствуют. И активная выставочная деятельность помогает успешно продвигать нашу продукцию в различных регионах", – подчеркнул Иван Троцкий.

География поставок продукции ЗАО "Минский завод виноградных вин"
География поставок продукции ЗАО "Минский завод виноградных вин"

ЗАО "Минский завод виноградных вин", УНП 190130976

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