Успех Китайско-белорусского индустриального парка сегодня зависит от его резидентов - Крутой

13 мая, Смолевичский р-н /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Успех Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" теперь зависит от его резидентов. Такое мнение высказал министр экономики Дмитрий Крутой на торжественном мероприятии, посвященном Дню парка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этап строительства инфраструктуры, выстраивания условий, создания каких-то нормативных документов в целом уже позади, и сейчас успех проекта зависит в первую очередь от наших резидентов, - отметил Дмитрий Крутой. - В ближайшие годы мы, наверное, уже не сможем в таком количестве регистрировать новые компании и сосредоточимся прежде всего на реализации уже подписанных проектов".

По словам главы администрации индустриального парка "Великий камень" Александра Ярошенко, именно выход резидентов на этап эксплуатации и предэксплуатационных работ является одним из важнейших шагов на пути реализации данного проекта. Сегодня, по его словам, насчитывается уже 28 предприятий, которые либо начали выпуск своей продукции в парке, либо находятся на стадии активного строительства.

"Благодаря нашим резидентам в парк пришли технологии производства инновационной продукции, востребованной в промышленности, медицине, других областях, активно развиваются такие важные направления, как логистика, научные исследования, хранение и обработка больших объемов данных", - подчеркнул Александр Ярошенко.

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