Успешная модернизация и рекордный экспорт: как развивается "Беллесбумпром"

Деревообработка, мебельная, целлюлозно-бумажная промышленность - "Беллесбумпром" объединяет множество организаций. Благодаря модернизации предприятия концерна вышли на качественно новый уровень технологий и культуры производства. Несмотря на пандемию, они бесперебойно работают и наращивают поставки за рубеж. Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал о техническом переоснащении предприятий и о том, как выполнялись задачи по развитию производств, экспорту и обеспечению достойной оплаты труда, поставленные год назад на Всебелорусском народном собрании.

Переработка отечественного сырья

По словам Михаила Касько, промышленная политика предприятий концерна "Беллесбумпром" строится на наличии собственных древесных ресурсов в стране и их комплексном рациональном использовании на отечественных перерабатывающих производствах. "Стратегическая цель отрасли - обеспечить производство и реализацию готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Для реализации этих задач за последние 10 лет в системе концерна модернизированы практически все деревообрабатывающие, мебельные и целлюлозно-бумажные предприятия. Сегодня они работают на качественно новом уровне", - отметил он.

Предприятия оснащены современным высокопроизводительным оборудованием, позволяющим путем глубокой переработки сырья выпускать порядка 80 видов импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), фанера разных марок, напольные ламинированные покрытия, целлюлоза, различные виды бумаги и картона, обои, мебель, деревянные дома, древесное топливо (пеллеты и брикеты), строительные конструкции, окна, двери и многое другое.

Деревообрабатывающие предприятия концерна производят и инновационную продукцию. Например, ОАО "Мозырский ДОК" единственное в странах СНГ выпускает теплоизоляционные древесноволокнистые плиты. ОАО "Мостовдрев" единственное в Беларуси производит широкоформатную и влагостойкую фанеру.

Благодаря вводу в эксплуатацию новых заводов в Беларуси глубина переработки древесины с 38% в 2006 году приблизилась в 2021 году почти к 100%. Организована практически безотходная переработка древесины. Используется весь ресурс: деловая качественная древесина идет на производство готовых изделий с высокой добавленной стоимостью, например, мебель, окна, двери, деревянные дома, низкотоварная (низкосортная) древесина перерабатывается плитными заводами, целлюлозным заводом в Светлогорске и картонным заводом в Добруше.

Крупные инвестпроекты

Особое внимание уделено развитию целлюлозно-бумажной промышленности. "Раньше был ограничен ассортимент выпускаемой продукции, производимой в основном из макулатурного сырья. Основными причинами этого были низкий технический уровень оборудования и зависимость от импорта, например, беленой целлюлозы. Поэтому на уровне главы государства и было принято решение помимо деревообрабатывающих мощностей модернизировать также основную базу целлюлозно-бумажных предприятий концерна и создать новые производства в этой сфере", - рассказал Михаил Касько.

За последние два года в эксплуатацию введено три новых, уникальных для Беларуси производства в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Это производство сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", производство по выпуску бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов (древесных ламинированных плит) на РУП "Завод газетной бумаги" и производство мелованных и немелованных видов многослойного картона на базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".

"Эти предприятия являются единственными производителями своей продукции в Беларуси. Также они выступают драйверами экономического роста не только в концерне, но и в целом в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности страны", - подчеркнул председатель концерна.

Результаты модернизации

За счет технического переоснащения и создания новых производств только за последние 5 лет объемы производства по деревообрабатывающим предприятиям концерна выросли в 2,8 раза, по целлюлозно-бумажным - в 2,6 раза. Выпуск импортозамещающей продукции с 2015 года увеличился более чем в 2 раза и превысил в 2021 году $775 млн.

Экспорт продукции вырос по сравнению с 2015 годом почти в 3 раза и достиг практически $1 млрд в 2021 году. "Это рекордная цифра", - обратил внимание Михаил Касько.

Светлогорский ЦКК

В настоящее время завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" работает в режиме наращивания производственных мощностей. "Качество выпускаемой продукции соответствует мировым стандартам, вся производимая целлюлоза законтрактована и реализуется в полном объеме, в основном на экспорт (доля экспорта - до 85%). География поставок - 23 страны. В числе наиболее крупных покупателей - компании из Китая и России", - отметил председатель концерна.

С декабря 2021 года комбинат вышел на среднюю суточную производительность в 1 тыс. т. "Светлогорский ЦКК благодаря созданию нового производства вдохнул и новую жизнь в развитие региона - Светлогорска и в целом Светлогорского района. От нового завода выросли отчисления в местный бюджет. Предприятие во многом помогает городу и району развиваться, оказывает помощь в развитии инфраструктуры, ремонте и строительстве дорог, поддерживает спорт и культуру. Сейчас на предприятии трудится более 2,2 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в конце 2021 года здесь превысила Br1845 - это на 26% больше по сравнению с предыдущим годом", - проинформировал Михаил Касько.

Завод газетной бумаги

Новое производство по выпуску бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов на РУП "Завод газетной бумаги" работает устойчиво. Объемы производства постепенно наращиваются. Установленное на заводе оборудование позволяет выпускать несколько марок бумаги-основы, которая используется для печати и последующего ламинирования древесных плит (ДСП и МДФ) либо в качестве декоративного, либо в качестве стабилизирующего слоя при производстве напольных ламинированных покрытий.

Параллельно с освоением бумаги-основы для полной загрузки линии и с учетом потребности рынка предприятие продолжает выпускать альтернативные виды бумаг (офсетная, используемая для печати иллюстрационно-текстовых изданий или изобразительной продукции, и упаковочная мешочная, предназначенная для производства бумажных пакетов и упаковки пищевых продуктов), изготавливаемые из целлюлозы производства ОАО "Светлогорский ЦКК". Переход на 100%-й выпуск бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов будет происходить постепенно по мере наработки клиентской базы покупателей. В августе 2021 года новое производство вышло на проектную мощность 2,5 тыс. т в месяц. Всего за прошедший год на новом производстве выпущено более 24 тыс. т бумаги.

Бумага-основа реализуется как на белорусские плитные заводы, такие как "Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "Гомельдрев", так и иностранным компаниям - известным производителям древесных плит и напольных покрытий.

"Быстрый выход нового производства на проектные мощности позволил значительно повысить результативность хозяйственной деятельности: улучшились ключевые показатели, характеризующие эффективность работы предприятия. Рост прибыли от реализации продукции в 3,8 раза позволил увеличить рентабельность продаж и обеспечить темп роста производительности труда по добавленной стоимости до 187%. Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2020 годом на заводе выросла на 28% и превысила Br1470. Сегодня на заводе в целом работает более 740 жителей Шклова, среди которых много молодежи. Молодые люди с удовольствием идут на работу на современное и перспективное предприятие", - подчеркнул Михаил Касько.

Производство картона

Большие перспективы для развития отрасли открылись с запуском нового производства в Добруше. Картон производится на современной картоноделательной машине из беленой целлюлозы производства ОАО "Светлогорский ЦКК" с добавлением беленой химико-термомеханической массы из лиственной древесины, которая из низкосортного древесного сырья (осины, березы) изготавливается самим заводом. С июня по декабрь 2021 года на производстве в промышленном объеме освоен выпуск как немелованного, так и мелованного картона. Оборудование работает фактически в непрерывном режиме, что дает возможность для планомерной отстройки параметров машины и повышения качественных характеристик выпускаемого картона. По итогам года выпущено более 23 тыс. т товарного картона. В 2022 году на предприятии рассчитывают выпустить порядка 120 тыс. т этой продукции.

"Запуск нового производства существенно улучшил работу фабрики в целом. Так, объем производства за 2021 год по сравнению с 2020-м вырос почти в 3 раза, выручка от реализации продукции увеличилась более чем в 2 раза, экспорт - в 11 раз. Финансовые результаты позволили увеличить и заработную плату работникам в 1,3 раза до Br1116. Конечно, в текущем году, когда производство значительно нарастит объемы выпуска продукции, появится возможность еще увеличить зарплату работникам", - отметил председатель концерна.

С первого месяца работы производства обеспечена реализация товара. Рынок сбыта охватывает страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди наиболее крупных покупателей белорусского картона - компании из Турции и России. Основными потребителями мелованных и немелованных видов картона являются предприятия пищевой, фармацевтической, полиграфической и тароупаковочной промышленности как на внутреннем, так и на внешних рынках. Обеспечивается потребность и белорусских потребителей.

"С учетом того, что к картону, который используется далее в производстве упаковки для пищевых продуктов и медикаментов, предъявляются серьезные требования по качеству и безопасности, Добрушская бумажная фабрика проводит большую работу по сертификации новой продукции. Проведена добровольная лесная сертификация и получен сертификат цепочки поставок FSC на выпускаемую продукцию. В первой половине 2022 года планируется завершить работы по получению сертификата пищевой безопасности Международного сертификационного органа ISEGA. Наличие этих сертификатов позволит расширить возможности по освоению рынков сбыта", - обратил внимание Михаил Касько.

Итоги года и планы на будущее

Председатель концерна подчеркнул, что инвестиции, направленные на модернизацию деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных мощностей в стране, оказали положительное влияние на эффективность работы отрасли. Несмотря на все сложности, 2021 год предприятия концерна завершили с выполнением всех задач социально-экономического развития. Объемы производства выросли более чем на 10% к уровню 2021 года, который также был с положительной динамикой к 2020 году (104%). То есть объемы устойчиво нарастают. По словам Михаила Касько, есть все предпосылки, что и в 2022 году отрасль сработает с уверенным ростом, драйверами которого выступят новые производства целлюлозно-бумажной промышленности, введенные в эксплуатацию за последние два года. Они же, по его мнению, послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития.

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