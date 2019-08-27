Уставный фонд Компании по развитию индустриального парка с момента создания вырос в 150 раз

27 августа, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" за семь лет увеличила уставный капитал в 150 раз. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора компании Кирилл Коротеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семь лет назад мы начинали с очень скромного капитала. Уставный фонд, который обсуждался, был $1 млн. На сегодня он вырос в 150 раз, мы привлекли серьезных акционеров, - отметил Кирилл Коротеев. - За семь лет спроектирован генплан парка, план жилой застройки, инфраструктура, первые корпуса, объекты резидентов. Сегодня мы завершили строительство первого дома, что весьма символично. Уже в октябре жильцы получат свои ключи от квартир".

Сейчас компания активно занимается проектированием второго этапа развития парка. В частности, выделена территория рядом с аэропортом (около 850 га), где появится железнодорожный терминал. Туда подводятся внешние подъездные железнодорожные пути, чтобы обеспечить грузовое сообщение, создается компания, которая будет строить терминал. Параллельно ведутся геодезические исследования. Компания по развитию индустриального парка начинает проектировать инженерную инфраструктуру второго этапа. "Следующий год будет посвящен именно освоению этого этапа", - подытожил Кирилл Коротеев.-0-