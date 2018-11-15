15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Павел Утюпин назначен представителем государства в органах управления ОАО "Промагролизинг", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №822 от 14 ноября 2018 года. Документ принят в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 года "О некоторых вопросах владельческого надзора" и вступает в силу со дня его принятия.

ОАО "Промагролизинг" образовано 6 февраля 2001 года для реализации проектов по переоснащению сельского хозяйства современной техникой. Сегодня компания является одним из ведущих лизинговых операторов Беларуси.-0-