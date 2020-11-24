Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан рассматривают возможность проведения выездной сельскохозяйственной выставки "Белагро" в Казахстане. Об этом сообщил посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению дипломата, одним из важных вопросов развития отношений между Беларусью и Казахстаном является проведение выставок. В каком формате они будут проходить, по его словам, зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах.

"Но, на мой взгляд, эту тему со счетов сбрасывать нельзя. И, насколько я знаю, есть предложение, и посольство Беларуси в Казахстане всячески его поддерживает, о том, чтобы по возможности провести в следующем году выездную сельскохозяйственную выставку "Белагро" в Казахстане", - рассказал посол.

Павел Утюпин обратился к участникам заседания делового совета с просьбой всячески поддержать данную инициативу.-0-

Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около $666 млн