Уточнен перечень запрашиваемых организациями Госкомимущества документов при проведении админпроцедур

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорректирован перечень документов и сведений, запрашиваемых подчиненными Государственному комитету по имуществу госорганизациями при административных процедурах по заявлениям юрлиц и ИП. Соответствующее решение закреплено постановлением Госкомимущества от 6 ноября 2020 года №22, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, изменениями предусмотрено, что с 21 ноября 2020 года госрегистрация возникновения права собственности Республики Беларусь или административно-территориальной единицы на эксплуатируемое капитальное строение, изолированное помещение или машино-место и права хозяйственного ведения или оперативного управления юрлица на такие объекты недвижимости будет осуществляться на основании документа, содержащего сведения из Единого реестра имущества.

При этом такой документ не будет запрашиваться в отношении объектов недвижимого имущества, которые на основании указа №168 "О Едином реестре имущества" не подлежат учету в этом реестре. К таким объектам в частности относятся автомобильные дороги общего пользования, мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения.-0-