ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:17 Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги" Культура
10:14 Среди совершивших преступления нигде не работали и не учились 60% - МВД Общество
10:09 ФОТОФАКТ: Ледяные водопады в горах Тайханшань в Китае Калейдоскоп
10:05 Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции Экономика
10:02 Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве Общество
10:00 "Новогодний маскарад": артисты Большого театра выступят в образах кумиров ХХ века Культура
09:56 Пенсионер погиб при пожаре в Новогрудском районе Происшествия
09:52 Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович Общество
09:50 В Шарковщинском районе спасли рыбака Происшествия
09:41 В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков Происшествия
09:40 В Минске мужчина после ссоры с бывшей супругой повредил милицейский автомобиль Происшествия
09:22 Жительница Малоритского района за избиение пенсионера получила 6 лет колонии Происшествия
09:19 В Якутии из-за сильных морозов отменили занятия в младших классах В мире
09:09 Шесть человек погибли в ДТП на юге Египта В мире
09:05 Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта Технологии
09:00 Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой Общество
08:53 Гомельчанам предложили собрать виртуальную коллекцию советских новогодних открыток Регионы
08:44 Барановичская горбольница получит новое медоборудование по гранту правительства Японии Регионы
08:38 Байден намерен сделать прививку от коронавируса на следующей неделе В мире
08:21 Почти каждое десятое ДТП в Брестской области в этом году произошло по вине пьяных водителей Регионы
08:10 Медики: без необходимости не следует проводить контрольное КТ после COVID-19 Общество
07:53 Выставка-продажа изделий ремесленников заработает в Могилеве 23 декабря Регионы
07:44 Словения продлила срок действия режима эпидемии до 17 января В мире
07:32 Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов Общество
07:21 В Японии из-за снегопада без электричества остались 9 тыс. домов В мире
07:12 В Гродненской области с начала года служба занятости помогла трудоустроить около 18 тыс. человек Регионы
07:00 Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон Общество
00:43 В Беларуси планируют изучить циркулирующие в стране штаммы нового коронавируса Общество
00:36 В работе Telegram произошел глобальный сбой Технологии
00:23 Семь человек погибли и 25 пострадали – в Индии столкнулись автобус и автоцистерна В мире
Все новости
Все новости
Экономика
17 декабря 2020, 10:05

Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнили требования к правилам внутреннего контроля организаций, выполняющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 19 ноября 2020 года №366, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

К числу таких организаций относятся лизинговые, микрофинансовые, а также иные юрлица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части деятельности на внебиржевом рынке Форекс.

В частности, документом установлены требования к квалификации и подготовке работников таких организаций. Также урегулированы вопросы организации системы внутреннего контроля, управления рисками, идентификации и анкетирования клиентов, замораживания средств и блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, выявления финопераций, подлежащих особому контролю.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Нацбанк
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь и КНР создали площадку для отработки вопросов доступа на китайский рынок
Фото из архива Коллегия ЕЭК впервые наложила штрафы за непредставление информации о нарушении правил конкуренции
Фото из архива Предприятия "Белгоспищепрома" выпустят около 1,7 млн сладких новогодних подарков
Фото из архива Белорусские аграрии в этом году заготовили рекордное количество травяных кормов
Фото из архива Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т
Фото из архива ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии - Лобович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930
Настоящий новогодний подарок - в комплексе Minsk World стартовали продажи квартир с отделкой
Топ-новости
Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон
Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции
Минздрав рекомендует отказаться от новогодних корпоративов
Игры Belatra теперь в онлайн-казино Parimatch
Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного КМ по женской борьбе
Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве
Мининформ скорректировал порядок проведения национального конкурса "Искусство книги"
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
На БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG - Минэнерго
ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства
Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий
ФПБ предлагает допмеры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары
Единый день безопасности по профилактике пьянства на дорогах пройдет 18 декабря
КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях
Новую погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.