Уточнены требования к внутреннему контролю организаций, выполняющих финансовые операции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнили требования к правилам внутреннего контроля организаций, выполняющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 19 ноября 2020 года №366, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

К числу таких организаций относятся лизинговые, микрофинансовые, а также иные юрлица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части деятельности на внебиржевом рынке Форекс.

В частности, документом установлены требования к квалификации и подготовке работников таких организаций. Также урегулированы вопросы организации системы внутреннего контроля, управления рисками, идентификации и анкетирования клиентов, замораживания средств и блокирования финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности, выявления финопераций, подлежащих особому контролю.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-