Утвержден алгоритм оформления документов об оценке соответствия транспортных средств в электронном виде

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт Беларуси и Росстандарт утвердили план мероприятий по оформлению документов об оценке соответствия транспортных средств в электронном виде. Это стало итогом совещания, состоявшегося в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Белорусскую делегацию возглавлял председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, российскую - заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов. Совещание было посвящено вопросам взаимодействия по созданию национального контура Беларуси, оформления одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и одобрения типа шасси (ОТШ) в электронном виде на базе автоматизированной системы "Электронные ОТТС", реализуемой Росстандартом совместно с АО "Электронный паспорт".

Выдача указанных документов об оценке соответствия предусмотрена техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). Эти документы подтверждают безопасность продукции и необходимы для ее выпуска в обращение на евразийский рынок. В настоящее время в Беларуси, как и в других государствах - членах ЕАЭС, они включаются в национальные части единого реестра выданных ОТТС, ОТШ, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям ТР ТС 018/2011.

"Создание национального контура Беларуси в составе АС "Электронные ОТТС" позволит оцифровать процедуры оценки соответствия транспортных средств, начиная от заявки до утверждения и внесения выданных документов в реестр, на основе наработанных российскими коллегами подходов и технологий, - сказал Валентин Татарицкий. - Это обеспечит возможность экспорта сведений из данных документов в системы электронных паспортов транспортных средств, которые функционируют в рамках соответствующего соглашения государств - участников ЕАЭС, что, в свою очередь, сократит сроки вывода новых моделей отечественных изготовителей на рынок ЕАЭС. Кроме того, наша технически синхронизированная совместная работа выступит катализатором процесса перехода на электронные документы об оценке соответствия требованиям ТР ТС 018/2011 в Евразийском экономическом союзе".

Работы по переходу на электронные документы по оценке соответствия транспортных средств и шасси, самоходных машин и иных видов техники предусмотрены программой "Качество 2021-2025".

В свою очередь Алексей Кулешов отметил, что в связи с развитием цифровизации в России существенно сократились сроки проведения процедур оценки соответствия транспортных средств, повысилась прозрачность и удобство оформления документов об оценке соответствия. Это снизило количество нарушений при проведении процедур оценки соответствия транспортных средств. Он наглядно продемонстрировал применяемую процедуру подписания ОТТС в электронном виде, а также отметил готовность Российской Федерации делиться накопленным опытом.

Генеральный директор АО "Электронный паспорт" Илья Минкин представил основные шаги и возможности, реализованные в АС "Электронные ОТТС".

Достигнутые сторонами в ходе обсуждения договоренности нашли отражение в плане основных мероприятий, необходимых для организации процесса оформления документов об оценке соответствия транспортных средств в электронном виде. В его реализации также будут задействованы БелГИСС и АО "Электронный паспорт". Этот документ, а также протокол по итогам совещания подписали первый заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич и заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.-0-