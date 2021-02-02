Утвержден нацплан выполнения рекомендаций МАГАТЭ по развитию инфраструктуры ядерной энергетики

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило Национальный план мероприятий по выполнению рекомендаций и предложений миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики Беларуси (ИНИР 3), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"План сформирован в соответствии с рекомендованной МАГАТЭ методологией, с учетом предложений белорусских организаций, вовлеченных в реализацию ядерной энергетической программы", - отметили в пресс-службе.

Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики прошла в Беларуси с 24 февраля по 4 марта 2020 года. По ее итогам группа экспертов агентства представила отчет, содержащий рекомендации и предложения по дальнейшему развитию национальной инфраструктуры ядерной энергетики. Они направлены на укрепление законодательной базы в сфере ядерной энергетики, совершенствование интегрированной системы управления эксплуатирующей организации и регулирующего органа, разработку концепции обеспечения технического обслуживания Белорусской АЭС и др.

"Работа над реализацией полученных рекомендаций началась в Беларуси до получения официального отчета МАГАТЭ по итогам миссии. Часть из них уже выполнена", - пояснили в пресс-службе.-0-