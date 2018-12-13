Утвержден перечень сельхозкультур, скота и птицы для обязательного страхования в 2019 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию с господдержкой в 2019 году, а также соответствующие тарифы. Данный перечень закреплен указом №471 от 10 декабря 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, в 2019 году обязательному страхованию будут подлежать озимый рапс, лен-долгунец, а также племенное маточное поголовье крупного рогатого скота и свиней субъектов племенного животноводства, родительское и прародительское стада племенных кур в племенных хозяйствах.

Согласно указу, процент возмещения ущерба и затрат на пересев в 2019 году при гибели озимых сельскохозяйственных культур сева этого года составит 17%, при гибели сельхозкультур сева 2019 года - 30%. Процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы составит 100%.

Указ вступает в силу с 1 января 2019 года.-0-