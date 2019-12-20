Утвержден план мероприятий для формирования общего рынка электроэнергии в ЕАЭС

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На состоявшемся сегодня заседании Высшего Евразийского экономического совета утвержден план мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работы общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС планируется не позднее 1 января 2025 года со вступлением в силу четырех правил его функционирования. "Кроме принятия правил, план мероприятий предусматривает утверждение положения о развитии межгосударственных электрических сетей, формы договора о присоединении, регламентов централизованной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке союза и ряда других нормативных актов, - пояснили в ЕЭК. - В плане речь идет также о тестовых испытаниях технологической основы общего электроэнергетического рынка союза, в том числе электронной системы торговли электроэнергией".

Формирование общего электроэнергетического рынка является одним из крупных интеграционных проектов ЕАЭС. С началом его функционирования будет гарантирован доступ к взаимной торговле электроэнергией всем оптовым продавцам и покупателям электроэнергии из стран союза. "Это позволит электростанциям увеличить рынок сбыта, а крупным потребителям и энергосбытовым компаниям - приобретать электроэнергию по наиболее выгодной цене у своих партнеров по ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - При этом, кроме торговли по двусторонним договорам, будет создана централизованная (с использованием биржевых механизмов) торговля электроэнергией".-0-