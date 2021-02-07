Утвержден порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси утвердило порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков Белорусской атомной электростанции. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 февраля 2021 года №71, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, приемка в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС должна осуществляться приемочной комиссией с оформлением соответствующего акта. В состав приемочной комиссии включаются руководители либо заместители руководителей госорганов и иных организаций в соответствии с перечнем госорганов и иных организаций, который также определен данным постановлением. Председателем приемочной комиссии определен заместитель министра энергетики, курирующий вопросы ядерной энергетики, а его заместителем - генеральный директор государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго".

Приемочная комиссия будет проверять готовность законченного строительством пускового комплекса блока АЭС к безопасной эксплуатации, оценивать качество строительных, монтажных и пусконаладочных работ и их соответствие проектной документации, требованиям нормативной документации, в соответствии с которыми были выполнены работы по проектированию, сооружению и вводу в эксплуатацию пускового комплекса блока.

Также комиссии предстоит оценка соответствия принимаемого блока требованиям ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, законодательству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического нормирования и стандартизации, в сфере энергетики и газоснабжения, об охране труда. Члены приемочной комиссии будут также проверять соответствия полученных фактических показателей вводимых в действие мощностей величинам, предусмотренным проектной документацией, оценивать качество и безопасность материалов, конструкций и изделий и др.

Датой приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС будет считаться дата подписания членами приемочной комиссии акта.

В число госорганов, выдающих заключения, вошли специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта, органы санитарного надзора, Госпромнадзор, органы пожарного надзора, органы надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны, Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды, государственная инспекция труда, органы энергетического и газового надзора, главное управление командующего внутренними войсками, ГАИ.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-