Утверждена госпрограмма для транспортного комплекса на пятилетку

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №165 утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Программа разработана в соответствии с приоритетом социально-экономического развития Беларуси - создание развитой бизнес-среды, устойчивой инфраструктуры и ускоренное развитие сферы услуг и направлена на формирование эффективного транспортного комплекса и создание развитой транспортной инфраструктуры, повышение ее безопасности и доступности. Ее целью является обеспечение устойчивой мобильности и удовлетворение потребности экономики в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах.

Госпрограмма включает пять подпрограмм: "Железнодорожный транспорт", "Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен", "Внутренний водный и морской транспорт", "Гражданская авиация" и "Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса".

В постановлении говорится, что на финансовое обеспечение реализации программы необходимо более Br7,55 млрд, в том числе на 2021 год - свыше Br1,67 млрд, на 2022 год - более Br1,56 млрд, на 2023 год - Br1,4 млрд, на 2024 год - более Br1,4 млрд и на 2025 год - свыше Br1,45 млрд. Источниками финансирования, согласно документу, являются средства республиканского, включая республиканский фонд гражданской авиации, и местных бюджетов, внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций, собственные средства исполнителей мероприятий госпрограммы, кредитные ресурсы и иные источники, не запрещенные законодательством.

На подпрограмму "Железнодорожный транспорт" планируется направить более Br1,4 млрд. Она предусматривает комплексное развитие железнодорожного транспорта, включая совершенствование инфраструктуры, обновление железнодорожного подвижного состава, проведение технических и технологических мероприятий на железнодорожном транспорте.

Подпрограмма "Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен" потребует более Br4,2 млрд. Цель этой подпрограммы - обеспечение доступности, повышение качества и безопасности услуг автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена, повышение эффективности работы транспортных организаций.

Подпрограмма "Внутренний водный и морской транспорт" нацелена на повышение эффективности использования внутреннего водного транспорта, включая развитие его инфраструктуры, повышение привлекательности Государственного реестра морских судов Беларуси. На ее реализацию планируется направить Br94,7 млн.

Финансирование подпрограммы "Гражданская авиация" составит более Br1,5 млрд. Она предусматривает обеспечение доступности и качества авиаперевозок, безопасности полетов и авиационной безопасности.

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса" направлена на повышение научного потенциала и общее обеспечение функционирования транспортного комплекса. Для ее реализации необходимо свыше Br268 млн.

Документом предусмотрено достижение в 2025 году при благоприятных внешних условиях роста экспорта транспортных услуг до 125% к уровню 2020 года, грузооборота (без учета трубопроводного транспорта) - до 120,6% и пассажирооборота - до 131,7% к уровню 2020 года.-0-