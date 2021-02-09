Утверждена госпрограмма о земельно-имущественных отношениях и геодезической деятельности

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность" на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 29 января 2021 года №55, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Программа направлена на развитие системы геодезического и картографического обеспечения Беларуси, оценочной деятельности, имущественных отношений, а также повышение результативности использования земельных ресурсов и государственного имущества.

"В Беларуси осуществляется цифровая трансформация геодезии и картографии и связанных с ними отраслей экономики - потребителей пространственных данных. Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение - базовый элемент экономического развития, поддержания обороноспособности и безопасности страны, эффективного государственного управления", - говорится в документе.

В рамках программы планируется выполнить задачи по развитию геодезии и картографии, системы дистанционного зондирования Земли, землеустройства, кадастровой оценки, государственного земельного кадастра, оценочной деятельности, системы имущественных отношений.

Определены также меры правового регулирования реализации программы. Планируется внести изменения в ряд документов, касающихся государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, геодезической и картографической деятельности и др.

Кроме того, предполагается разработка проектов указов о порядке получения данных дистанционного зондирования Земли, о кадастровой оценке объектов недвижимого имущества, об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами и др.

Финансирование программы составит Br232 194 431.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-