Утверждена программа деятельности правительства Беларуси до 2025 года

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена Программа деятельности правительства на период до 2025 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2020 года №758, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

В документе отражены основные направления деятельности правительства по достижению целей, решению задач и реализации положений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Ключевая цель деятельности - создание условий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни населения.

Программа содержит главу "Создание условий для улучшения жизни населения", в частности, раздел "Стабильный рост доходов населения", ожидаемый результат от которого - обеспечение стабильного роста доходов населения как основы его благополучной и качественной жизни.

Этим разделом предусмотрено повышение размера оплаты труда в бюджетной сфере в целом и опережающими темпами по отдельным категориям работников, обеспечение стабильного роста заработной платы работников. Ожидается повышение уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников и уровня пенсий. Предусматривается поэтапный переход к назначению пенсий в проактивном режиме и расширение международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения.

Также документ содержит такие главы, как "Поддержание макроэкономической сбалансированности и финансовой стабильности", "Развитие инициативы, предпринимательства и конкуренции", "Преобразование государственного управления и рост отдачи от государственных активов", "Повышение эффективности осуществления инвестиций в экономику", "Повышение инновационности экономики" и другие.

Республиканским органам госуправления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, поручено представлять в Минэкономики информацию о ходе выполнения программы и при необходимости вносить предложения о ее уточнении.

На Минэкономики ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, возложена обязанность представлять в Совмин обобщенную информацию о ходе выполнения программы с внесением при необходимости предложений о ее уточнении. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.-0-