Утверждены принципы оценки качества работы аудиторов

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси утвердило Инструкцию о принципах проведения Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций и аудиторов, зарегистрированных ИП. Соответствующее постановление ведомства от 18 октября 2019 года №59 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом внесены изменения в национальные правила аудиторской деятельности. В частности, они дополнены нормами, касающимися привлечением экспертов по внутренней оценке. Такой специалист должен обладать уровнем знаний, достаточным для такой деятельности: иметь квалификационный аттестат аудитора не менее пяти лет, опыт работы в аудиторской организации в качестве партнера при оказании аудиторских услуг не менее трех лет, быть членом в Аудиторской палате (лично или от организации, работником которой является) и др.

Диагностическая оценка системы внутренней оценки качества проводится на уровнях аудиторской организации и аудиторского задания. В документе отражены требования к форме и содержанию диагностического отчета, изложен в новой редакции перечень основных процедур оценки.

Постановление вступает в силу после опубликования.-0-