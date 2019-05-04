Увеличена госдоля в уставных фондах ряда предприятий стройотрасли и деревообработки

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличена доля государства в уставных фондах ряда предприятий строительной и деревообрабатывающей отраслей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №272 от 2 мая 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Доля государства увеличена в уставных фондах 12 акционерных обществ на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета. В их числе предприятия строительной отрасли: Белорусский цементный завод, "Гомельстекло", Гродненский стеклозавод, "Красносельскстройматериалы", "Кричевцементношифер", стеклозавод "Неман". В перечне также предприятия деревообработки "Гомельдрев", "Ивацевичдрев" и "Речицадрев".

Согласно постановлению, государственная доля увеличится также в уставных фондах Борисовского завода медицинских препаратов, Бумажной фабрики "Спартак", Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Минстройархитектуры, Минздраву, "Беллесбумпрому" и Банку развития совместно с Государственным комитетом по имуществу поручено до 1 сентября 2019 года обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность государства акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с постановлением №272. Оно вступает в силу с момента принятия.-0-