18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан хочет увеличить поставки в Беларусь легковых авто и тканей, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев сегодня на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Узбекистане производят совместно с General Motors широкую линейку легковых автомобилей. Мы проводили ребрендинг, внедрение новых моделей и сегодня готовы представить современную линейку моделей, абсолютно конкурентоспособных на международных рынках. Надеюсь, они будут востребованы на белорусском рынке", - сказал Эльер Ганиев.

Узбекистан может увеличить поставки в Беларусь широкого ассортимента тканей, текстиля, а также различных цветных металлов. Сфера текстильной промышленности в Узбекистане и Беларуси хорошо развита, они могут быть взаимодополняемы, считает вице-премьер.

По его оценке, взаимный товарооборот Узбекистана и Беларуси при существующей динамике может достичь $1 млрд, как это поручено главами двух государств, уже в ближайшие три года. "Считаем очень важным активизировать совместную работу в сферах промышленности, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике", - подчеркнул Эльер Ганиев. Рост товарооборота возможен за счет расширения взаимных поставок востребованных на белорусском и узбекском рынках товаров. Сейчас стороны решают вопросы по сертификации продукции. "Мы должны завершить согласование вопросов взаимного признания сертификатов соответствия, результатов лабораторных испытаний. Работа в этом направлении уже проводится, думаю, это облегчит очень серьезно в том числе доступ белорусской техники на узбекский рынок", - сказал Эльер Ганиев. Кроме того, узбекская сторона заинтересована в организации упрощенного механизма таможенного контроля для поставок плодоовощной продукции.-0-