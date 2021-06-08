Узбекистан изучит опыт Беларуси в области дорожного хозяйства

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан изучит опыт Беларуси в области транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Сегодня представители Министерства транспорта Узбекистана посетили Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси. На встрече обсуждался белорусский опыт в области дорожного хозяйства. В частности, организация взимания платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам республики, комплексные вопросы работы Транспортной инспекции и взаимодействия с ней, цифровизации транспорта и таможенного контроля.

Также речь шла об увеличении частоты полетов между Минском и Ташкентом. В настоящее время регулярные рейсы выполняются четыре раза в неделю, по два рейса для каждой стороны.

Кроме того, узбекские специалисты ознакомятся с техническими решениями по развитию каналов самообслуживания для оформления проезда пассажиров на станции Минск-Пассажирский, работой предприятия "Минсктранс" в части автоматизированных систем: навигационного обеспечения и передачи данных, оплаты и контроля проезда в общественном транспорте Минска, цифровыми системами управления дорожным хозяйством на базе РУП "Белдорсвязь" и электронным сбором платы за проезд BelToll в учреждении "Белавтострада".

Стороны договорились о продолжении совместной работы по направлениям, обозначенным на встрече.-0-