Узбекистан намерен получить статус наблюдателя в ЕАЭС

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Узбекистан намерен получить статус государства - наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Об этом говорится в обращении председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича по случаю отмечаемого сегодня 6-летия подписания Договора о ЕАЭС, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в наше интеграционное объединение входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, - напомнил Михаил Мясникович. - Статус государства-наблюдателя имеет Молдова. О своем желании получить статус государства-наблюдателя заявил и Узбекистан. Подписаны торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном, Китаем, Сингапуром и Сербией, меморандумы с 8 региональными интеграционными объединениями, с 14 правительствами третьих стран, с 11 министерствами и ведомствами третьих стран, 38 - с международными организациями и их подразделениями".

Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что укрепление экономических связей в столь крупном международном объединении, как ЕАЭС, помогает предприятиям и организациям работать более эффективно и стабильно. Принимаются актуальные решения по обеспечению взаимовыгодной торговли, формируются общие рынки товаров, приняты 48 технических регламентов союза, режим единого рынка услуг распространен на 53 сектора.

"Благодаря усилиям глав государств - членов ЕАЭС и правительств союза создаются благоприятные условия для жизни и работы граждан государств-членов, обеспечено взаимное признание документов об образовании, подписано соглашение о пенсионном обеспечении, - подчеркнул Михаил Мясникович. - Основная цель союза, как и закреплено в Договоре о ЕАЭС, - полноценная реализация четырех свобод: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".-0-