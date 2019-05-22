Узбекистан предлагает Беларуси активнее использовать в торговле биржевой механизм

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пути активизации белорусско-узбекского торгово-экономического сотрудничества обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Беларуси Насирджана Юсупова с руководством Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

По словам дипломата, несмотря на тесные политические, экономические и культурные связи между Беларусью и Узбекистаном потенциал двустороннего взаимодействия в сфере торговли реализуется не в полной мере.

"За четыре месяца текущего года доля Узбекистана в товарообороте с Беларусью не превышает 10%. Это явный дисбаланс, который мы хотели бы устранить, в том числе за счет более активного использования возможностей биржевой электронной площадки, - отметил Насирджан Юсупов. - Многие узбекские товары востребованы и пользуются спросом в Беларуси, поэтому, по сути, от нас требуется лишь помочь узбекскому экспортеру и белорусскому импортеру встретиться в режиме онлайн и совершить сделку. Начать можно с хлопкового сырья, металлопродукции или даже сухофруктов, пусть это и не классический биржевой товар. Мы со своей стороны готовы оказать любую необходимую поддержку".

Участники встречи также обсудили основные проблемные моменты, препятствующие более широкому вовлечению узбекских и белорусских субъектов хозяйствования в трансграничную биржевую торговлю. В частности, отмечена определенная "инертность мышления" и неготовность осваивать современные инструменты ведения бизнеса, а также недостаточно гибкая система взаиморасчетов и сложности с выстраиванием оптимальной логистики.

По итогам встречи стороны договорились составить перечень актуальных проблем во взаимной торговле Беларуси и Узбекистана и выработать совместные предложения по их урегулированию.-0-