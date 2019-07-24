Узбекистан рассчитывает на достижение товарооборота с Беларусью в $1 млрд в ближайшие годы

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Узбекистанская сторона рассчитывает на достижение товарооборота с Беларусью в $1 млрд в ближайшие годы. Об этом сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.
Дипломат считает, что имеется огромный потенциал двустороннего сотрудничества, который необходимо реализовать взаимными усилиями. По его словам, это очень серьезная задача - преодоление миллиардного барьера во взаимной торговле. Наряду с этим он выразил мнение, что развитие межрегиональных связей позволит приблизиться к достижению этой цели.
Посол подробно рассказал о программе предстоящего на 29-30 июля Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Как ожидается, участниками пленарного заседания станут около 400 человек с обеих сторон. В мероприятии примут участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.
По итогам форума ожидается подписание межрегиональных соглашений, а также контрактов.
Посол остановился и на других мероприятиях в рамках официального визита в Минск главы Узбекистана Шавката Мирзиеева. Так, на 29 июля намечено открытие бюста великому узбекскому мыслителю и поэту Алишеру Навои, на 30 июля - Дней культуры Узбекистана в Беларуси.-0-
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