Узбекистан рассчитывает на достижение товарооборота с Беларусью в $1 млрд в ближайшие годы

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 июля 2019, Ср
+19°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2585
USD 2.0282
RUB 3.2129
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии
Президент
Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91
Общество
Правительство рассчитывает на расширение сфер финансирования ЕИБ в Беларуси
Экономика
В Минске начал работу новый офис Белинвестбанка
Общество
Более 200 статей Трудового кодекса подверглись изменениям - Минтруда
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко: динамичное развитие партнерства с Узбекистаном вселяет уверенность в перспективах углубления диалога
19:12 Президент
"Могилевлифтмаш" подписал крупный контракт на поставки лифтокомплектов в Воронежскую область
19:06 Экономика
Ранее предоставленные отсрочки от армии будут сохраняться до утраты оснований для них
18:58 Общество
Белорусские волейболисты вышли в полуфинал ЕЮОФ в Баку
18:52 Спорт
На мусороперерабатывающем заводе в Бресте обнаружили похожий на снаряд предмет
18:50 Происшествия
Беларусь заинтересована в создании в Воронежской области СП по выпуску сельхозтехники и станков
18:48 Экономика
Армия делает из инфантильной молодежи самостоятельных людей - мнение
18:37 Общество
Месячник безопасности труда в АПК начался в Витебской области
18:36 Регионы
Введение одной отсрочки для продолжения образования стало своевременной мерой - депутат
18:10 Общество
Белорусская пятиборка Ксения Климянкова завоевала золото на юниорском ЧМ в Болгарии
18:09 Спорт
Пресс-конференция об изменении законов по вопросам военной службы пройдет в БЕЛТА 25 июля
18:00 Общество
Дискуссия о новациях службы в армии была открытой и прозрачной - Гигин
17:52 Общество
Подготовка к областным "Дажынкам" в Браславе идет по графику - Боданин
17:49 Регионы
Депутат: защита своего Отечества, семьи - святая обязанность каждого
17:37 Общество
Белорусские журналисты продемонстрировали профессионализм при освещении II Европейских игр - Легкий
17:31 Общество
Контрольные занятия с ракетчиками двух бригад пройдут на Гожском полигоне 25-26 июля
17:30 Регионы
Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии
17:30 Президент
Республика Корея может принять участие в реализации проекта ГЧП по реконструкции М10
17:19 Экономика
В Кобринском районе односельчанин похитил у пожилой пары Br4,8 тыс.
16:58 Происшествия
Спасатели провели тренировку с авиацией в EPAM
16:51 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Уборочная кампания Уборочная кампания
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Отопительный сезон Отопительный сезон
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Узбекистан рассчитывает на достижение товарооборота с Беларусью в $1 млрд в ближайшие годы

Экономика 24.07.2019 | 16:36
Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Узбекистанская сторона рассчитывает на достижение товарооборота с Беларусью в $1 млрд в ближайшие годы. Об этом сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Дипломат считает, что имеется огромный потенциал двустороннего сотрудничества, который необходимо реализовать взаимными усилиями. По его словам, это очень серьезная задача - преодоление миллиардного барьера во взаимной торговле. Наряду с этим он выразил мнение, что развитие межрегиональных связей позволит приблизиться к достижению этой цели.

Посол подробно рассказал о программе предстоящего на 29-30 июля Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Как ожидается, участниками пленарного заседания станут около 400 человек с обеих сторон. В мероприятии примут участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

По итогам форума ожидается подписание межрегиональных соглашений, а также контрактов.

Посол остановился и на других мероприятиях в рамках официального визита в Минск главы Узбекистана Шавката Мирзиеева. Так, на 29 июля намечено открытие бюста великому узбекскому мыслителю и поэту Алишеру Навои, на 30 июля - Дней культуры Узбекистана в Беларуси.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, товарооборот, торгово-экономическое сотрудничество, Узбекистан
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область
Первый официальный визит Мирзиеева в Минск состоится с 31 июля по 1 августа
Специалисты рассказали о преимуществах профобразования в Беларуси
Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович
Группа Всемирного банка и Нацбанк расширят доступ к финансам для малого и среднего бизнеса
Пресс-конференция о значении II Европейских игр для развития туризма в Беларуси пройдет в БЕЛТА 25 июля
Более 400 торговых объектов Минска предложат расширенный ассортимент товаров к школе
Колдоговор может продлить отцовский отпуск и сделать его оплачиваемым - Минтруда
Дожди с грозами и до +28°С ожидается в Беларуси 25 июля
Минжилкомхоз: сроки отключения горячей воды не превышают 14 дней, а в некоторых городах сокращены
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2585 BYN 2.256 BYN 2.261 BYN
USD
2.0282 BYN 2.024 BYN 2.027 BYN
RUB
3.2129 BYN 3.2 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Выполнить железобетонно" - какие задачи поставил Лукашенко на уборочную кампанию
Все видео

Фотоновости

Дирекция II Европейских игр 2019 года чествовала представителей СМИ
Все фото

Инфографика

В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в расчете на месяц с 1 августа по 31 октября 2019 года составит Br230,91. БПМ повышается на Br6,89.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания "Выполнить железобетонно" - какие задачи поставил Лукашенко на уборочную кампанию
Лукашенко: динамичное развитие партнерства с Узбекистаном вселяет уверенность в перспективах углубления диалога
Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии
Политика
Шавкат Мирзиеев. Фото из архива Первый официальный визит Мирзиеева в Минск состоится с 31 июля по 1 августа
Генконсульство Беларуси откроется в китайском Чунцине в 2020 году
Новый посол Германии вручил копии верительных грамот главе белорусского МИД
Происшествия
Фото УВД Гродненского облисполкома Четыре ребенка пострадали в столкновении двух легковушек под Слонимом
На мусороперерабатывающем заводе в Бресте обнаружили похожий на снаряд предмет
В Кобринском районе односельчанин похитил у пожилой пары Br4,8 тыс.
Общество
"Спорт-пари": джекпоты растут, победителей все больше!
Ранее предоставленные отсрочки от армии будут сохраняться до утраты оснований для них
Армия делает из инфантильной молодежи самостоятельных людей - мнение
Регионы
Фото из архива Медицина, метро, инфраструктура по принципу "сухие ноги" - приоритеты для привлечения инвестиций в Минске
Месячник безопасности труда в АПК начался в Витебской области
Подготовка к областным "Дажынкам" в Браславе идет по графику - Боданин
Спорт
Ксения Климянкова. Фото Белорусской федерации современного пятиборья Белорусская пятиборка Ксения Климянкова завоевала золото на юниорском ЧМ в Болгарии
Белорусские волейболисты вышли в полуфинал ЕЮОФ в Баку
Белорус Илья Шиманович стал пятым в финале ЧМ по плаванию на 50 м брассом
Технологии
Фото из архива Резидент ПВТ за 3D-голограммы получил европейскую премию
Приложение МЧС "Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad
Абитуриенты ГрГУ им. Янки Купалы получили сообщения о зачислении в университет онлайн
Культура
Фото из архива Более 300 артистов подали заявки на участие в ІІ Минском фестивале циркового искусства
БЕЛТА и АРМЕНПРЕСС представят фотовыставку о спитакской трагедии в Национальном историческом музее
Шэньянский финансовый музей представит в Минске коллекцию денежных знаков Китая
В мире
Фото TVN24 Туристический автобус попал в ДТП в Анталье
Во Франции разбились два легкомоторных самолета, есть погибшие
Жертвами оползней на юго-западе Китая стали 11 человек
Калейдоскоп
Фото Reuters Вокруг планеты: Бельгийский город заполонили живые статуи
Опубликован список любимых сериалов и телешоу Елизаветы II
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи $7 млн
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Иван Чура,
Филипп Гулый,
Кузьма Лесняк 25 июля, 14:30 Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов 25 июля, 12:30 Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля, 11:00 Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия