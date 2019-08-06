Узбекистан заинтересован в поставках халяльной продукции из Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан заинтересован в организации прямых поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, сертифицированной в соответствии с требованиями "Халяль", сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном институте метрологии по итогам визита узбекской делегации для обсуждения вопросов контроля качества и сотрудничества.

Гости встретились с директором БелГИМ Валерием Гуревичем, заместителем муфтия Мусульманского религиозного объединения в Беларуси, директором ООО "БелХаляль" Рустамом Хасеневичем, посетили лабораторию испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции. Достигнута договоренность о проведении предотгрузочной инспекции техническими аудиторами БелГИМ всей продукции, которая будет направляться в самую крупную торговую сеть Узбекистана.

В институте отметили, что испытательная лаборатория БелГИМ позволяет выполнять аналитический контроль с применением наиболее точных современных методов. Здесь есть отдельные испытательные подразделения по таким видам контроля, как микробиология, паразитология, ГМО, радиометрия, иммуно-ферментный анализ, ионная, газовая, жидкостная хроматография и др. Налажено сотрудничество с ведущими предприятиями страны по постоянному мониторинговому контролю показателей качества, подлинности и безопасности (ЖКС, стерины, широкий спектр групп антибиотиков, микотоксинов, токсичных элементов, пестицидов, диоксинов, радионуклидов, ГМО).

Услугами лаборатории пользуются около 60 отечественных производителей пищевой промышленности. Ежегодно выполняется около 95 тыс. испытаний 8,1 тыс. образцов различных видов продукции. За последние пять лет количество испытаний увеличилось почти вдвое.

Международная аккредитация органа по сертификации ООО "БелХаляль" совместно с Белорусским государственным институтом метрологии завершена в конце прошлого года. В настоящее время "БелХаляль" внесен в реестр Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии (ESMA).-0-