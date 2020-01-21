Узбекистан заинтересован в приходе на свой продовольственный рынок предприятий из Беларуси - посол

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан заинтересован в том, чтобы на его продовольственном рынке становилось больше предприятий из Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол проинформировал, что в Ташкенте планируется провести большой аграрный форум, куда приедет ряд белорусских предприятий с продукцией и предложениями по освоению узбекского рынка. "Это для нас очень интересно", - сказал он. Дипломат напомнил, что в 2019 году страны создали СП в Ташкентской области. В дальнейшем этот проект предусматривает строительство завода по переработке молока и молочно-товарного комплекса.

Перспективы промышленной кооперации двух стран Насирджан Юсупов обсудил сегодня на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Так, сейчас в Узбекистане совместно с Беларусью строятся фармацевтическое и обувное предприятия. "Одним из самых интересных направлений будет дальнейшее углубление и развитие сотрудничества регионов", - добавил дипломат. По его словам, обе стороны считают взаимодействие на региональном уровне эффективным и намерены и далее работать в этом направлении. Он напомнил, что в 2019 году в Минске состоялся I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. В белорусскую столицу приехала представительная узбекская делегация. Стороны подписали пакет документов по сотрудничеству и сейчас работают над их реализацией.

Насирджан Юсупов отметил, что в 2018-2019 годах после того, как белорусский и узбекский лидеры обменялись визитами, отношения Беларуси и Узбекистана значительно активизировались. "Сделаны беспрецедентные шаги в плане развития сотрудничества в различных областях, в том числе в торгово-экономической, социально-гуманитарной сферах. Многое сделано в плане углубления контактов в образовании, здравоохранении, культуре. Все это способствует сближению стран и народов", - подытожил посол.-0-