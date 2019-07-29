Узбекистан заинтересован в создании с Беларусью новых засухоустойчивых сортов картофеля

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по созданию новых засухоустойчивых и высокоурожайных сортов картофеля, сообщил председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Узбекистан рассматривает Беларусь в качестве одного из ключевых партнеров в сфере развития сельского хозяйства. Мы с большим интересом и восхищением наблюдаем за успехами наших белорусских коллег. Надеемся, что одним из результатов форума станет дальнейшее углубление сотрудничества в этой очень важной области. Активизацию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации мы рассматриваем в качестве важной составляющей общего контекста торгово-экономических отношений с Беларусью, - сказал Алишер Курманов. - В частности, ввиду изменения климата для нас очень важным и актуальным является создание новых засухоустойчивых высокоурожайных и устойчивых к различным болезням сортов картофеля. И в сотрудничестве с Беларусью в этом направлении есть значительный потенциал".

Взаимодействие белорусских и узбекских ученых в сфере селекции уже налажено. В кооперации с НПЦ Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству в Ташкентской области проводятся технологические испытания восьми сортов картофеля и 20 сортов овощных культур.

"Мы готовы проводить совместные исследования по совершенствованию защиты растений от новых видов вредителей и болезней. Видим необходимость в реализации проектов по промышленной кооперации, созданию новых производственных цепочек с целью выпуска высококачественной конкурентоспособной и востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью", - резюмировал Алишер Курманов.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля. Он приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.-0-