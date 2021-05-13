13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле подорожали морковь и помидоры, подешевели чеснок и яблоки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Морковь подорожала на 12,36%, помидоры - 11,47%, свекла - 8,93%, огурцы - 8,71%, картофель - 6,23%, перец - 6,03%, виноград - 5,4%. Чеснок стал дешевле на 1,78%, яблоки - на 1,25%.

В целом овощи стали дороже на 7,26%, фрукты - на 1,56%. Мясо и мясопродукты подорожали на 0,69%, молоко и молочные продукты - на 0,33%. Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 0,21%, рыба и рыбопродукты - на 0,68%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,49%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 0,72%, фастфуд - на 1,02%.

Табачные изделия подорожали на 0,22%, алкогольные напитки - на 0,03%.

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,81%. Одежда подорожала на 0,37%, обувь - на 0,78%, мебель - на 1,29%, электротовары - на 0,4%, стройматериалы - на 1,54%, медикаменты - на 0,91%.

Стоимость услуг повысилась на 0,4%. В апреле подорожали туристические услуги (на 5,62%), ветеринарные (на 4,44%), услуги парикмахерских (на 2,96%), гостиниц (на 2,22%), ремонт жилых помещений (на 2,19%), маникюр (1,87%), пошив одежды (на 1,74%). Стали дешевле ритуальные услуги (на 5,65%), услуги пассажирского транспорта (на 0,05%), общежитий (на 0,04%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,7%.-0-